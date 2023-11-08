قصة تجهيز بريطانيا لقوات نخبة للتدخل في غزة.. هل ستقاتل حماس والمقاومة؟

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن خوض المئات من قوات النخبة البريطانية، لتدريبات واستعدادا قتاليا؛ ربما لإمكانية التدخل لإنقاذ البريطانيين المحاصرين في غزة، بسبب التعنت الإسرائيلي.

قوات النخبة (رينجرز)

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنه من الممكن أن تقوم وحدة قوات رينجرز، التابعة للجيش البريطاني، بعملية جسر جوي، إلى جانب القوات الجوية؛ لإنقاذ البريطانيين المحاصرين في غزة، والمعرضين للموت بسبب القصف والعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث قتل القصف الإسرائيلي بالفعل 60 أسيرا صهيونيا في القطاع، من الذين تم أسرهم يوم 7 أكتوبر، وفق ما أعلنت حماس.

وذكرت الصحيفة، أن الخطط التفصيلية تظل سرية؛ لضمان وجود عنصر المفاجأة.

ولكن بحسب الصحيفة، قد لا يتم أي إجلاء أو تدخل لقوات رينجرز.

وأكد رئيس الأركان العامة، الجنرال باتريك ساندرز، أن القوات البريطانية كانت "تستعد للقيام بعمليات استخراج غير قتالية، في أجزاء من المنطقة، نحن نجهز أنفسنا لذلك".

وشدد باتريك على أنه من غير المرجح أن "تنجر القوات البريطانية إلى القتال أو الصراع بشكل مباشر، وأن المخططين العسكريين سيسعون إلى تجنب ذلك".

وأضاف، في كلمته أمام لجنة الدفاع بمجلس العموم البريطاني، أن وجود القوات البريطانية بالقرب من إسرائيل؛ يهدف أيضا إلى "ردع" إيران عن الدخول في الصراع مباشرة.

العالم الهولندي: قصف غزة سيسبب زلزالا في المنطقة

يأتي ذلك، فيما حذر عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل، فرانك هوجربيتس، من إمكانية تسبب القصف الإسرائيلي العنيف على غزة، في زلزال كبير.

وقال هوجربيتس، في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون، بصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين؛ سيكون لهذا القصف في النهاية تأثير زلزالي كبير على المنطقة".