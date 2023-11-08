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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا حدث في التوغل البري للاحتلال قبل ساعات .. حصيلة صادمة

ابو عبيدة
ابو عبيدة

قصف طيران الاحتلال الصهيوني، الليلة الماضية، مناطق في غزة، بغارات شديدة العنف، تركزت في مخيم الشاطئ، ومناطق أخرى من القطاع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ووفق ما ذهب مراقبون فلسطينيون؛ فإن هذا القصف ربما تركز على مخيم الشاطئ في غزة؛ لإنقاذ جنود الاحتلال.

وبحسب المتحدث العسكري لحماس أبو عبيدة، فقد تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 15 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون.

كما أن المقاومة دكّت القوات المتوغلة، بعشرات قذائف الهاون، وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل أفراد من لواء مقاتل، وسقوط يعقوب أوزيري، (28 عاما) وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك الليلة الماضية شمالي غزة.

وارتفع- السبت- عدد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بدء الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، إلى 345.

وكشف الجيش الإسرائيلي، السبت، عن سقوط 4 جنود إضافيين قتلى في قطاع غزة.

وقال الجيش إن 3 من الجنود يتبعون للواء جفعاتي والرابع من وحدة شالداج المختصة بجمع المعلومات.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة في قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بوصول قتيلين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الأندونيسي، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا في جباليا شمال غزة.

كذلك وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 15 قتيلا وعدد من الجرحى، سقطوا في غارات شنها الطيران الإسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون شرق غزة، لمنازل عائلات الشرباصي والسوسي ومريش والغمري.

وشنّ الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة على بيت لاهيا، ومنطقة الطوابين خلف سوق البسطات في حي الشجاعية شرق غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى، غالبيتهم أطفال ونساء

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع ‎غزة ومحيط مستشفى الإندونيسي.

وسبق أن أكد المتحدث الرسمي لكتائب القسام، أبو عبيدة، أنه لا صحة لما يروج له جيش الاحتلال، بالوصول إلى سواحل قطاع غزة، مستغلاً قطع الإنترنت والاتصالات؛ من أجل ترويج وبث الشائعات والأكاذيب.

وقال، في تغريد له على منصة (أكس): نؤكد لكم إننا المتحكمين في إدارة المعركة على الأرض، وإذا حدث أي تقدم أو تحرك؛ فنحن من يستدرج العدو إلى شباك الكمائن ومن ثم ننقض عليه.

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