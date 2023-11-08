الصحة الفلسطينية: استشهاد 192 من الطواقم الطبية و36 عنصرا بالدفاع المدني في غزة

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء إن الاحتلال الإسرائيلي قتل 192 من الطواقم الطبية و36 من الدفاع المدني في غزة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن سقوط شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا غرب غزة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، اليوم الأربعاء، أن العشرات من الفلبينيين فروا من قطاع غزة الذي دمرته الحرب إلى مصر عبر معبر رفح بعد أن تفاوض الدبلوماسيون الفلبينيون من أجل مرورهم الآمن.

ويقول ماركوس في رسالة فيديو في مانيلا ، إنه من المقرر أن يسافر الفلبينيون الأربعين إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث يخططون للعودة إلى الفلبين.