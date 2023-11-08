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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الفلبيني يعلن خروج العشرات من مواطنيه من غزة عبر معبر رفح.. فيديو

معبر رفح
معبر رفح

أعلن الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس الابن، اليوم الأربعاء،  أن العشرات من الفلبينيين فروا من قطاع غزة الذي دمرته الحرب إلى مصر عبر معبر رفح بعد أن تفاوض الدبلوماسيون الفلبينيون من أجل مرورهم الآمن.

 

ويقول ماركوس في رسالة فيديو في مانيلا إنه من المقرر أن يسافر الفلبينيون الأربعين إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث يخططون للعودة إلى الفلبين.


وأشار إلى أن طبيبان فلبينيان تمكنا من مغادرة قطاع غزة إلى مصر الأسبوع الماضي.


وأضاف ماركوس: "آمل أن يتمكن بقية مواطنينا الذين أرادوا أيضا العودة إلى ديارهم من الخروج بشكل آمن مع أزواجهم وأحبائهم".


وتقول وزارة الشؤون الخارجية في مانيلا إن معظم ما لا يقل عن 134 فلبينيا في غزة، وكثير منهم متزوج من فلسطينيين، طلبوا المساعدة لمغادرة الأراضي المحتلة وينتظرون فرصة للمغادرة.

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