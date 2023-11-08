"صباح الخير يا مصر" يستعرض الحالة المرورية اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023|فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الحالة المرورية، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، حيث يشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤا في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تصل إلى ميدان العباسية، ونصل تقاطع شارع صلاح سالم وسنجد هناك بعض الكثافات المرورية.

وتوجد سيولة مرورية أعلى كوبري الجلاء وتستمر حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار توجد كثافات نسبية تبدأ في الاختفاء أثناء الوصول إلى طريق المطار.

وتوجد كثافات مرورية بسيطة ومتحركة مستمرة حتى منطقة وسط البلد أعلى كوبري الحدائق للقادم من الزاوية ومتجه إلى الفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات.

وتظهر بعض الكثافات عند الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ويشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية تستمر حتى انتهاء ساعات الذروة الصباحية.