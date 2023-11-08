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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السر في غزة.. تركيا تضع شرطا لاستئناف مشاريع الطاقة مع إسرائيل

تركيا وإسرائيل
تركيا وإسرائيل

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب رسلان بايراكتار، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تبحث أي مشروع للطاقة؛ مع إسرائيل ما لم يتم وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال بايراكتار إنه "في مثل هذه الأجواء التي تشهد مثل هذه الوحشية الكبيرة والمأساة الإنسانية، فإن الحديث عن أي مشروع؛ سيكون بمثابة عدم احترام للإنسانية، لإنسانيتنا وأشقائنا هناك".


وشدد على أن "الشيء الوحيد الذي سنتحدث عنه بعد هذه الساعة، هو كيف يمكننا تلبية احتياجات غزة من الكهرباء والمياه والغذاء. سيكون هذا هو المشروع الوحيد".

وأشار إلى أن "تركيا أرسلت مولدات كهرباء إلى غزة، وتنتظر عند معبر رفح لإدخالها للقطاع".


وكان وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أكد أمس الثلاثاء، انخفاض حجم التبادل التجاري بين بلاده وإسرائيل لأكثر من 50% منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن هذا التراجع "مرتبط بطلبات التجار والمستهلكين".

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