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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد استشهاد عائلتها.. فنانة شهيرة تبحث عن ابن عمها فى غزة

شكران مرتجى
شكران مرتجى

نشرت الفنانة السورية الفلسطينية شكران مرتجى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تعلن فيه عن بحثها عن ابن عمها بعد استشهاد عائلته جراء القصف الإسرائيلي على غزة.

وقالت شكران مرتجى، عبر حسابها، إن ابن عمها مفقود جراء القصف الإسرائيلي على غزة، وتبحث عنه، وذلك بعد فقدان عدد من عائلتها وأبناء عمومتها.

وكشفت الفنانة السورية شكران مرتجى، عن استشهاد جزء من عائلتها في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

شكران مرتجى

وكتبت عبر حسابها بتطبيق إنستجرام."ابن عم والدي وزوجته وبناته استشهدوا اليوم في غزة،رحمهم الله ويصبر عائلتنا ويحميهم ويحمي الجميع ، إن لله وإن إليه راجعون ".

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شكران مرتجى

وعرضت قناة “العربية” تقرير فيديو بعنوان "غزة تشهد ليلة من القصف الإسرائيلي المدمر تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنت".

وظهر في التقرير أن عمليات الضرب على غزة مستمرة، وأن إسرائيل تستهدف المباني، والمدنيين، والمستشفيات، ودور العبادة.

وكشف التقرير أن هناك 100 غارة عنيفة خلال نصف ساعة فقط، قامت بها إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن هناك مناطق كثيرة تعرضت لـ الضرب منها، محيط مستشفى الشفاء، وهناك قطع للاتصالات والإنترنت.

وأفادت الصحة الفلسطينية في غزة بأن أكثر من 200 شهيد سقطوا في ضربات إسرائيلية ليلية على قطاع غزة.

وعرضت قناة “العربية” تقرير فيديو بعنوان "غزة تشهد ليلة من القصف الإسرائيلي المدمر تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنت".

وظهر في التقرير أن عمليات الضرب على غزة مستمرة، وأن إسرائيل تستهدف المباني، والمدنيين، والمستشفيات، ودور العبادة.

وكشف التقرير أن هناك 100 غارة عنيفة خلال نصف ساعة فقط، قامت بها إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح التقرير أن هناك مناطق كثيرة تعرضت لـ الضرب منها، محيط مستشفى الشفاء، وهناك قطع الاتصالات والإنترنت.

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