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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

9 حاجات ابتعد عنها لتجنب تشنجات القولون العصبي.. تعرف عليها

تشنجات القولون العصبى
تشنجات القولون العصبى

القولون العصبى يعتبر أحد أمراض الجهاز الهضمي الشائعة حول العالم،ومن أكثر المشاكل الصحية شيوعا بين الناس، والذي ينتج عن بعض العادات الغذائية الخاطئة. وهناك أطعمة تسبب آلام حادة والتهابات في القولون لذا ينصح الاطباء بالابتعاد عنها،وفي هذا الصدد قدم الدكتور محمد مسعود استشاري التغذية العلاجية، عضو الجمعية الأمريكية للسمنه عبر صفحته الشخصية عن أطعمة تسبب مهيجات وألام حادة للقولون العصبى يجب أن تتجنبها.  


أطعمة يجب تجنبها لتهدئة القولون والتشنجات:

 

1-المشروبات الغازية: لأنها تحتوي على الفركتوز والسوربيتول غير الصديقين للقولون العصبي

2-الفاصولياء: تعد الفاصولياء من الحبوب الغنية بالألياف إلا أنها قد تسبب الغازات التي قد تزعج الجهاز الهضمي بشكل عام.

3-القمح والشعير: نظرًا لاحتوائها على الغلوتين الذي قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية عند الأفراد المهيئين جينيًا.

4_منتجات الألبان: قد تزيد من اضطراب الجهاز الهضمي بسبب وجود اللاكتوز، إلا أن الزبادي قد يكون استثناء.

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5-الإكثار من الألياف وخاصة الألياف غير الذائبة في الماء، مثل: قشور الفواكه، والخضراوات.

6-الأطعمة الدهنية مثل اللحوم التي تحتوي نسب عالية من الدهون أو الألبان الدهنية.

7-مشتقات الألبان وخاصة عند المرضى الذين يعانون من عدم القدرة على تحمل اللاكتوز.

8-الأطعمة التي تحتوي على القمح، خاصة عند المرضى الذين لديهم حساسية من الغلوتين.

9-المشروبات التي تحتوي الشوكولاتة أو الكحول أو الكافيين أو سكر الفركتوز.

القولون العصبي آلام حادة التهابات أطعمة تسبب التشنجات

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