ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 23663 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 28826 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 10067 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 4688 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.2 ليصل إلى مستوى 9637 نقطة.