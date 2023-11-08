عاجل
النشرة الدينية.. معجزة ربانية تحدث للمريض عند قراءة سورة يس.. دعاء حفظ النعم من الزوال بـ12 كلمة.. ترك هذه الصلاة تجعلك بخيلا حذرنا منها النبي السبت.. افتتاح المعرض التشكيلي "ألوان وأبيض وأسود" بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مبادرة متعددة التخصصات لتعزيز الاستدامة والمشاركة في المدارس الحكومية «مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف» سرايا القدس تقصف تجمعاً لآليات إسرائيلية غرب غزة بقذائف الهاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر: روابط تاريخية تجمع مصر وجنوب السودان تفرض التنسيق الدائم

محمد عيد، أمين المصريين
محمد عيد، أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر

قال محمد عيد، أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة كل الحرص على إرساء دعائم الاستقرار والأمان في المنطقة، دون التدخل في شئون البلاد الداخلية، مشيراً بصفتها الشقيقة الكبرى أن تعمل على دعم الاستقرار للمنطقة الإفريقية والعربية.

وأوضح عيد في بيان له اليوم، أن القيادة السياسية المصرية لا تدخر جهدًا في دعم وصول السودان الشقيق سواء كان في الشمال أو في الجنوب إلى حالة الأمن والاستقرار في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر أمن السودان كاملًا أمن قوميًا مشتركًا، فاستقرار وسعادة واطمئنان وأمن السودان من أمن واطمئنان مصر دون أدنى شك.

وأكد أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهودها في دعم جهود السلام بجنوب السودان ومحاولة تلبية مطالب وتطلعات شعب جنوب السودان في تحقيق التنمية الشاملة، لافتًا أن هناك تنسيق مشترك دائم بين البلدين لخدمة ملف الحلول السياسية والسلمية ما بين الفرقاء السياسيين في السودان شمالًا وجنوبًا.

ونوّه القيادى بحزب مصر أكتوبر بأن اللقاء الذي جمع بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والجنوب السوداني سيلفا كير، شهد محادثات مثمرة عكست الاستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والأمنية, والتي تنبع من الروابط الأزلية والتاريخية بين الشعبين ومن المصالح المشتركة التى تجمع البلدين والتحديات المختلفة التى تفرض التنسيق الدائم بينهما لتحقيق الأمن والاستقرار خاصة فى منطقة حوض النيل.

 

وأشار أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجنوب السوداني سيلفا كير نحو تعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري مع جنوب السودان، والتي تمثل دفعة قوية لتطوير العلاقات والتعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات وتوظيف الفرص الكامنة التى يمكن تطويرها في التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة, وعلى رأسها استمرار الصراع فى السودان وتنسيق جهود البلدين لوقف الحرب وتحقيق التهدئة هناك، والعمل على تعزيز الحل السياسى فى ظل حرص وتوافق فى الرؤى بين مصر وجنوب السودان على العمل المتواصل لحل الأزمة السودانية.

القيادة السياسية أمن السودان جنوب السودان الدولة المصرية الحلول السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

زيادة أسعار السجائر والمعسل في مصر.. من وراء الأزمة؟

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

ترشيحاتنا

بعد أزمته مع الزمالك.. بيراميدز يتحرك للتعاقد مع أحمد فتوح ومحمد صبحي.. تفاصيل

19 شهيدا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزلين في قطاع غزة

ليست حماس فقط.. وزير خارجية الاحتلال يتهم جماعات إيرانية بشن هجوم ضد إسرائيل

مسؤول إسرائيلي: لا نية في احتلال قطاع غزة

جيش الاحتلال يدمر مسجدين في جنوب قطاع غزة

مش هيتباع.. سيف زاهر يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

بيكفي أطفال.. صرخة فلسطيني من أمام أحد مستشفيات غزة

فيديو

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

دعاء فاروق عن مقاطعة فيسبوك: هل يوجد لجان إلكترونية تبث معلومات كاذبة؟

شعر أشقر وحلق أذن وطلاء أظافر.. كواليس حفل سعد لمجرد في أبو ظبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ