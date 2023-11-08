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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: 22 ألف فلسطيني فروا من غزة في 3 أيام

صدى البلد

أعلنت الأمم المتحدة، أن هناك تسارع في وتيرة فرار المدنيين الفلسطينيين من منطقة القتال في شمال غزة عقب تكثيف القوات الإسرائيلية حملتها الجوية والبرية.


وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الأربعاء، إن نحو 15 ألف شخص فروا الثلاثاء مقارنة بـ5 آلاف الإثنين وألفان يوم الأحد.

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كانت قد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بشن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على شرق مدينة خانيونس في قطاع غزة.

وقبل قليل، استهدفت طائرات الاحتلال مفترق شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية أن العدوان الإسرائيلي على غزة ، انتقل إلى مرحلة جديدة تستهدف شبكة متاهة من الأنفاق تحت الأرض والتي تمتد تحت مدينة غزة والأراضي المجاورة في القطاع.

 

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي جوناثان كونريكوس ″هناك نشاط عسكري كبير في الجزء الشمالي من مدينة غزة، ونحن نقصف بعض المعاقل في الشاطئ، وهو معقل معروف، ونواصل القتال في جباليا، ونستهدف حماس أينما انتشرت”.

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