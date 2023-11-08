وكيل تعليم القاهرة تتابع سير العملية التعليمية بمدارس المتفوقين الثانوية بنين

تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة صباح اليوم الأربعاء، مدرسة المتفوقين الثانوية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، وفقاً لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول الوزارة و مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

حيث كان فى استقبالها إبراهيم سعد مدير عام الإدارة عبد الله عبد المحسن مدير المدرسة.

وقد قامت وكيل المديرية بتفقد الفصول التعليمية ومناقشة الطلاب في المحتوى التعليمي ومدى الإستفادة من الإشتراك في الأنشطة التربوية .

وتابعت الامتحانات الشهرية والمعامل والمكتبة وسجلات الاستعارة والأنشطة التي تتم بالمكتبة من مبادرات واجتماعات وأنشطة متنوعة .

وأكدت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية على توافر عوامل الأمن والسلامة بالملاعب للحفاظ علي أمن وسلامة أبنائنا الطلبة.

وقامت بتكريم سهام فتحى معلم تربية فنية خبير لجهودها وإنجازاتها فى المسابقات الفنية، وشاهدت احتفالية " فلسطين الأبية "، وتقدمت بالشكر والتقدير لمدير عام الإدارة ومدير المدرسة والمعلمين لما يقوموا به من جهد واضح للارتقاء بالعملية التعليمية.