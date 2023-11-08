حياة كريمة| قافلة بيطرية لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين في أسوان

نفذ مركز البحوث الزراعية، قافلة بيطرية في أسوان من يوم 4 /11/ 2023 حتي 8 /11/ 2023 ، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي أسوان لعلاج مواشي واغنام وماعز وابل ودواب صغار المربيين.

وصرح الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطري وصندوق التأمين على الماشية و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز.

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 397 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 657 وعلاج الطفيليات الداخلية لعدد 1212 حالة وتم عمل 54 عمليه جراحية وتم تحصين 715 بالتحصينات غير سيادية وتم تجريع 438 من الأغنام وتم علاج الطفيليات الخارجية ورش 697 بعدد اجمالي 4170 حاله صغار مربي الماشية والدواب والاغنام والماعز بالمحافظة.

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