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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لمتهمين بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لمتهمين لإتجارهم في المواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 31279 مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 3696 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين ع.ا.م - محبوس - 40 سنة - سائق - ومقيم قرية الحزانية مركز شبين القناطر، و"م.ر.ع" 38 سنة – سائق – ومقيم قرية كفر الشوبك مركز شبين القناطر، لأنهما بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، حازا جوهر مخدر "هيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد الإتجار.

وأوضح أمر الإحالة أن الأول أحرز وحاز الثاني بواسطته جوهرا مخدرا "ميثامفيتامين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازا سلاحًا ناريا مششخنًا “بندقية آلية” مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، وحازا ذخائر، 9 طلقات مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين، حازا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا "مسدس"، وحازا ذخائر، 5 طلقات مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أو إحرازه، فيما حازا أداة كتر، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى حيازة وإحراز المتهمان للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، فاستصدر إذنا من النيابة العامة ونفاذًا لذلك الإذن، انتقل إلى مسكن المتهم الثاني وأبصرهما وإلى جوارهما سلاح ناري بندقية آلية مذخرة بعدد 9 طلقات وأمام كل منهم حقيبة فضبطهما والسلاح الناري والحقائب حيازتهما، وبتفتيش المتهم الأول عثر معه على لفافة تحوي جوهر "الميثامفيتامين" المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش الحقيبة حيازته عثر بداخلها على عدد عشرون قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر و4 قطع حجرية أسطوانية لجوهر الهيروين المخدر، و3 قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض "كتر".

وبتفتيش المتهم الثاني عثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبتفتيش الحقيبة حيازته عثر بداخلها على سلاح ناري "مسلس" مذخر بـ 5 طلقات، بالإضافة إلى 30 لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهم، والسلاح الأبيض "كتر" لتقطيع المواد المخدرة والهواتف المحمولة لتسهيل تواصلهم بالعملاء والمبالغ المالية حصيلة الإتجار.

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