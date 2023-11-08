مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: معبر رفح بوابة الحياة لقطاع غزة

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،اليوم، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان،في مطار العريش الدولي خلال زيارته الى المحافظة.

واستعرض محافظ شمال سيناء الجهود التي تبذلها مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وإدخالها إلي قطاع غزة.

واكد المحافظ ، ان مصر تستقبل الجرحي والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية،طبقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية.



وأشار المحافظ إلى ان مصر تبذل جهود كبيره في احتواء الموقف في قطاع غزه وايصال المساعدات الاغاثية المتنوعه الى اهالي القطاع.

بوابة الحياة:

بدوره وجه مفوض الأمم المتحدة السامي،الشكر إلي مصر علي الجهود المبذولة لادخال المساعدات الإغاثية الى قطاع غزه.

وقال مفوض الامم المتحده السامي ان معبر رفح البري بوابه الحياه المتاحة حاليا بالنسبه لقطاع غزه.

وأشار المفوض السامي ، إلي الحرص على مواصلة التنسيق المشترك إزاء سبل الحد من الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيين في قطاع غزة.

وخلال زيارته إلي محافظة شمال سيناء تفقد المفوض السامي شاحنات المساعدات المتنوعة إلي قطاع غزة والمستشفيات التي تستقبل الجرحي الفلسطينيين ،مطلعا علي جهود مصر تجاه الأشقاء الفلسطينيين من محافظ شمال سيناء.

