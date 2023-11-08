سقوط ضحايا إسرائيليين في هجوم لحزب الله على موقع عسكري قرب الحدود اللبنانية

أعلنت المقاومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أنه ودا على العدوان الاسرائيلي الذي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة ‏الإسلامية فقد تم الهجوم بالأسلحة المباشرة قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة دوفيف ‏وأوقعتا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.



ونقلت وسائل اعلام مختلفة عن المتحدث العسكري الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح متوسطة في إطلاق صاروخ مضاد للدروع على موقع عسكري بمنطقة دوفيف قرب الحدود مع لبنان.

وبدوره، أعلن جيش الاحتلال قصف مواقع في جنوب لبنان ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدروع.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جنديين أصيبا بصاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على القوات في منطقة مجتمع دوف الشمالي.

وتم نقل كلا الجنديين إلى المستشفى لمزيد من العلاج وهم في حالة جيدة.

يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم إطلاق صاروخين آخرين أيضا على منطقتي شتولا ويفتاح على الحدود، بحسب “تايمز أوف إسرائيل”.

يقول الجيش إن القوات ترد بقصف مدفعي على مصادر النار.

وبشكل منفصل، يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ضرب عددا من مواقع الإطلاق المضادة للدبابات في جنوب لبنان.

ونفذ حزب الله عشرات الهجمات الصاروخية والصواريخ ضد شمال إسرائيل في الأسابيع الأخيرة.



وكانت الوكالة الوطنية للاعلام، قد أفادت بأن قوات العدو تطلق قنابل مضيئة فوق كفرشوبا بغية حرق الاراضي الزراعية، وتقصف حلتا وبسطرة.



كما أشارت إلى تعرض بلدتي ميس الجبل و بليدا لقصف معاد عنيف.