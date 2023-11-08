عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

صدى البلد

قدمت مقدمة النشرة ندى باهي، تغطية خاصة عن العمرة الترانزيت، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن  كيفية أدائها من خلال تأشيرة المرور "الترانزيت" وأسعارها وأهم شروطها، وطرق التنظيم داخل المطارات المصرية، من خلال وضع عدد من أجهزة قارئ إلكتروني للباركود بميناء القاهرة الجوي وذلك لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد الشركات المخالفة.

ووفقا لما أعلنته غرفة شركات السياحة، فإن طريقة الحصول على باركود العمرة تتمثل في :
- الدخول عبر موقع البوابة المصرية للعمرة.
- يختار المعتمر بعد فتح موقع البوابة المصرية للعمرة كلمة، خدمة الاستعلام.
- إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي، والضغط على عبارة بحث جديد.
وبعد هذه الخطوة؛ يظهر مصير المُتقدم سواء حصل على التأشيرة مُضاف إليها الباركود أم لا.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي:
 

 

السياحة العمرة الترانزيت تأشيرة عمرة أسعار العمرة شروط عمرة الترانزيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

300 جنيه في يوم وليلة|الذهب يخالف التوقعات بحركة مفاجئة..وهذا سعر عيار21 الآن

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

120 جنيها|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء وهذه قيمة عيار 21 الآن

خطأ لا يليق في حق الزمالك.. رسالة تحذيرية من شبانة لنادر السيد

بنسبة 33%.. تعرف على أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع| تفاصيل

خبراء وضباط كبار بأمريكا يفضحون تورط بايدن في حرب إبادة غزة

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

ترشيحاتنا

استشهاد 158 فلسطينيًا .. المنسق الأممي للإغاثة : الوضع بالضفة الغربية يتفاقم

استشهاد 24 فلسطينيا في قصف الاحتلال لـ منزلين في شمال غزة

الحكومة توافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. تفاصيل

وصول لاعبي بيراميدز إلى إستاد القاهرة لمواجهة الزمالك بنصف نهائي كأس مصر

الحكومة تمد فترة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية

شيخ الأزهر: نستضيف 327 طالبًا من السنغال يدرسون في المراحل التعليمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 15 سنة صبرا.. أب فلسطيني يبكي أمام جثمان طفله الشهيد بغزة

شاهد.. لحظات إخراج عشرات الأطفال من تحت أنقاض غزة

اللعيبة زعلانة| نجم الأهلي يكشف سبب انزعاج نجوم الفريق من كولر.. تفاصيل

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

فيديو

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

«مفيش سوبر مان تاني»..هؤلاء هم الأبطال الجدد في مخيلة جيل غزة «فيديوجراف»

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ