تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

قدمت مقدمة النشرة ندى باهي، تغطية خاصة عن العمرة الترانزيت، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية أدائها من خلال تأشيرة المرور "الترانزيت" وأسعارها وأهم شروطها، وطرق التنظيم داخل المطارات المصرية، من خلال وضع عدد من أجهزة قارئ إلكتروني للباركود بميناء القاهرة الجوي وذلك لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وضد الشركات المخالفة.

ووفقا لما أعلنته غرفة شركات السياحة، فإن طريقة الحصول على باركود العمرة تتمثل في :

- الدخول عبر موقع البوابة المصرية للعمرة.

- يختار المعتمر بعد فتح موقع البوابة المصرية للعمرة كلمة، خدمة الاستعلام.

- إدخال رقم الجواز أو الرقم القومي، والضغط على عبارة بحث جديد.

وبعد هذه الخطوة؛ يظهر مصير المُتقدم سواء حصل على التأشيرة مُضاف إليها الباركود أم لا.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي:

