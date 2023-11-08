الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مبادرة متعددة التخصصات لتعزيز الاستدامة والمشاركة في المدارس الحكومية

أطلقت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مبادرة متعددة التخصصات لتعزيز الاستدامة و المشاركة في المدارس الحكومية، حيث أطلق المعهد الشرق الأوسط للتعليم العالي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني أنشطة بستنة ودورات تدريبية للطلاب بهدف تعليمهم التنمية المستدامة والتعاون والابتكار.

وصرحت الدكتورة ملك زعلوك، الأستاذ الممارس والمدير المؤسس لمعهد الشرق الأوسط للتعليم العالي بالجامعة: "نرغب في استخدام مواردنا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتمكين طلاب المدارس الحكومية ومساعدتهم في إدراك دورهم في تحقيق نجاح مدرستهم، نرغب في تشجيعهم على أن يكونوا مواطنين صالحين يدركون أهمية الاستدامة كما نرشدهم لكيفية استخدام تعليمهم لمساعدة مجتمعاتهم الخاصة.

وتضيف زعلوك أن أحد عناصر نجاح هذا المشروع هو ضمه العديد من المشاركين منهم طلاب الجامعة من الدراسات العليا، واتحاد الطلاب وبعض الأندية الطلابية وكذلك عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمشروع.

وتابعت: "قمنا أيضاً بدعوة جامعة هليوبوليس ورصدنا اهتماما من بعض البنوك، ونأمل في التوسع بشكل أكبر."