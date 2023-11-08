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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

19 شهيدا حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لمنزلين في قطاع غزة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، إن حصيلة الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على منزلين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى 19.

 

هذا و وجه الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر دعوة عاجلة للسماح بالوصول الآمن وبلا عوائق لجميع أنحاء غزة لتوصيل الإمدادات و المساعدات الطبية.

 

كانت قد أفادت وكالة “رويترز”، عن وزير الدفاع الإيطالي “جويدو كروزيتو”، اليوم الأربعاء، بأن إيطاليا سترسل مستشفى عائما بطاقم مكون من 170 فردا إلى سواحل غزة.

 

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أن روما مستعدة لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين، الذين غادروا قطاع غزة، في مستشفيات إيطاليا.

 

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، "لقد أعطيت تفويضاً لدبلوماسيينا للتعبير عن استعداد إيطاليا لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين الذين غادروا القطاع في مستشفياتنا"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإيطالية".

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