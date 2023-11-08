بيرلا بيمن تحصل على المركز الأول ببطولة كأس مصر للجمباز الإيقاعي

حصلت اللاعبة بيرلا بيمن بنيامين إبراهيم اللاعبة بنادي كامبردج على المركز الأول "حر" ببطولة كأس مصر للجمباز الايقاعي للموسم الرياضي الحالي والتى ينظمها الاتحاد المصري للجمباز.

واللاعبة بيرلا بيمن حصلت على المستوى الأول مرحلة 6 سنوات ثلاثي، حيث قدمت أداء متميزا في مختلف المراحل، أشاد به المتابعين للبطولة، وذلك بفضل الانتظام في التدريبات، والتركيز أثناء تأدية الحركات المختلفة.

ورياضة الجمباز الايقاعي يعد نوعا خاصا من منافسات الجمباز مخصص للسيدات فقط، وتقوم فيه اللاعبة بأداء حركات إيقاعية بشكل جمالي رشيق على أنغام الموسيقى وهي تحمل أداة في يدها، وقد تكون كرة أو صولجان أو طوق أو شريط أو حبل.

وتتم الحركات تحت أنظار الحكام الذين يقيمون أداء اللاعبة، ويقررون النقاط التي تحصل عليها، ويتم تقييم اللاعبات بناء على رشاقة وصعوبة الحركات التي تقوم بها، متضمنة مهارة إطلاق والتقاط الأداة، وتناغم جسدها مع الموسيقى المختارة.

بيرلا