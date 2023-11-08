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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال جولته المسائية..

محافظ الغربية يتفقد أعمال رفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي|شاهد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى بكل جهد لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بكل مدن المحافظة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها. 

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية مساء اليوم لتفقد عمارات الأوقاف بالعجيزي ومشروع محطة البيض.

بدأت الجولة بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، حيث تابع المحافظ استمرار الأعمال داخل الموقع العام للمشروع والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج- حيث تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعمارات أوقاف العجيزي بحي أول طنطا. 

ويتم رصف ورفع كفاءة البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وطلاء واجهات ٣٦ عمارة يقطنها أكثر من ۸۰۰ أسرة لتوفير سكن ملائم للمواطنين وتحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري وجمالي للمنطقة.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

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بيض المائدة تحقيق السيولة المرورية تحسين الصورة البصرية توفير فرص عمل جديدة توفير فرص توفير فرص عمل تطوير ورفع كفاءة تحقيق الاكتفاء الذاتي طارق رحمي محافظ الغربية طارق رحمي

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