عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

وزير الخارجية الأمريكي: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين الآن أو مستقبلا

قدمت مذيعة موقع صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تطورات الأوضاع في غزة، حيث أستخدمت إسرائيل أحدث ما في ترسانتها من قنابل وصواريخ موجهة وخارقة للتحصينات، والتي دمرت المنازل والمباني السكنية في غزة، وكان ذلك من خلال مقاطع الفيديو المتداولة لهجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية معركة طوفان الأقصى .



وفي تقرير لمنظمة حقوقية أكدت استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الفوسفور الأبيض في عمليات عسكرية في لبنان وغزة .



يذكر أن الفوسفور الأبيض مادة كيميائية حارقة يتم نشرها من خلال قذائف المدفعية والقنابل والصواريخ، وتشتعل عند تعرضها للأكسجين، وينتج عن التفاعل الكيميائي حرارة شديدة تصل إلى 815 درجة مئوية، ويمكن تحديدها جيدا من خلال إطلاقها، إذ تنتج ضوءا ودخانا كثيفا يستخدم لأغراض عسكرية، لكنه يسبب أيضا إصابات مروعة عندما يتلامس الفوسفور بجسم الإنسان.

