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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تسحب أنظمة باتريوت والأفراد العسكريين من بولندا

ألمانيا وبولندا
ألمانيا وبولندا

بدأت ألمانيا في سحب تدريجي لثلاثة من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت والأفراد العسكريين الذين يدعمونهم من أراضي بولندا، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الألمانية.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية: “يوم الجمعة ، 10 نوفمبر، ستكمل فرقة العمل الألمانية للدفاع الجوي والصاروخي مهمتها في بولندا في إطار الناتو”.

وأضافت: “بعد تشكيل الوداع في 15 نوفمبر 2023، سيتم تنفيذ الانسحاب التدريجي للأفراد وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت الثلاث المشاركة في ألمانيا”.

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في أغسطس، أفيد أن السلطات الألمانية تعتزم ترك أنظمة الدفاع الجوي باتريوت على أراضي بولندا حتى نهاية عام 2023.

المانيا باتريوت بولندا

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