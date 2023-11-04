إغلاق مطار هامبورج في ألمانيا بعد اقتحام مسلح لإحدى بواباته

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم السبت، بإغلاق مطار هامبورج في ألمانيا بعد اقتحام مسلح لإحدى بواباته بسيارة.

ونقلت الوكالة عن صحيفة “دي فيلت”، اليوم السبت، أن شخصًا مسلحًا اقتحم، بسيارة، بوابة مطار هامبورج، اليوم السبت؛ مما أجبر الموظفين على إغلاق المطار.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن متحدث باسم الشرطة، أن الشخص أطلق النار مرتين من سلاح في الهواء.

وذكرت الصحيفة أنه ربما لدى هذا الرجل طفلين على متن طائرة.

وأضاف المتحدث أن زوجة الرجل أبلغت شرطة الولاية في السابق باحتمال اختطاف طفل.

ولفت إلى أن قوات الشرطة الفيدرالية موجودة في الموقع، وكانت بالقرب من السيارة.