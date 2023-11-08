لازم على كولر| منشور صادم من فرج عامر يخص 4 نجوم بالأهلي

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي تراجع مستوي العديد من لاعبي الاهلي عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك



وكتب فرج عامر :"للاسف لازم كولر يعمل تغيير ، تراجع مستوي العديد من لاعبي الاهلي . بيرسي تاو ، احمد عبد القادر ، اليو ديانج ،طاهر محمد طاهر ، في نفس الوقت تصميم لاعبي سيراميكا كليوباترا علي الاداء القوي".



وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" موديست علامة استفهام كبيرةجدا ؟ ".

وواصل الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا ، التهديف باحرازه الهدف الخامس له منبداية الدوري مع فريقه ، حيث سجل هدف التعادل في شباك الاهلي لتصبح النتيجة 1-1.





وكان ياسر إبراهيم كان احرز هدف الاهلي الاول ، ونجح القندوسي صديق الامس ومنافس اليوم في تعديل النتيجة فيالمباراة المؤجلة من الجولة الثانية بمسابقة الدوري.

انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف بعد أن أحرز محمد مجدي أفشة هدف التقدم للاهلي في الدقيقةالأولي من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.