داعيًا لتكثيف جهود الهدنة.. العاهل الأردني: استمرار التصعيد في الضفة يؤدي لتفجر الأوضاع

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين.

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، شدد الملك الأردني خلال الاتصال الذي جرى اليوم الأربعاء، على أهمية إدامة إيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى القطاع، محذرا من استمرار تفاقم الوضع الإنساني هناك.

وجدد الملك التأكيد على أن استمرار التصعيد في الضفة الغربية، قد يؤدي إلى تفجر الأوضاع، محذرا من خطورة تصاعد العنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين.

وأعاد جلالته التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.