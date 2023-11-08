أستاذ علاقات دولية: إسرائيل ستحاول إعطاء انطباع أنها حققت إنجازات على الأرض بغزة

قال الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية، إن مؤتمر باريس يُعقد في إطار منتدى سنوي للسلام، ولكن لما يحدث في غزة، ولكي تستدرج فرنسا مواقفها المنحازة لإسرائيل عند بداية هذا الحدث، حاولت من خلال تنظيم المؤتمر الإنساني دعم الحشد لغزة، أو تنظيم عمل المؤسسات الدولية.

أستاذ علاقات دولية يتحدث عن مؤتمر باريس

وأضاف "أبو دياب"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، أن المشكلة ليست في مقدار الدعم وإنما في وصوله أيضا، "كيف تصل المساعدات؟، وأين تقف المساعدات؟ وهل يمكن أن يتم إطلاق قرار بوقف إطلاق النار أم لا، كل تلك الأسئلة هامة، والمؤتمر يجب أن يكون اتهام ممكن لقبول وقف إطلاق النار أو هدنة مؤقتة".

وتابع أستاذ العلاقات الدولية، أن ما يحدث في غزة يعطي انطباع أن الحل العسكري مأساوي، ومن ثم يعود البعض للتفكير في الحل السياسي، لأن المعايير المزدوجة كانت هي السائدة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن إسرائيل تشير إلى أنها بصدد الدخول لمدينة غزة، ولكن من الواضح أن هناك مقاومة كبيرة، وأن هناك شبكة أنفاق، وأن تواجده في غزة ستكون عملية صعبة ومعقدة.

واستكمل، أن حروب المدن تكون صعبة للغاية، ويوجد أمثلة كثيرة على هذا الأمر، موضحا أن المقاومة الفلسطينية تقدم عملا كبيرا في غزة في الفترة الحالية، وإسرائيل قد تعتمد على قوة المعركة، ولكن هذه المعركة إن لم يكن هناك مخرج سياسي ستحاول إعطاء انطباع أنها حققت بعض الإنجازات ولكن لا يوجد أي إنجاز على الأرض بالفعل.