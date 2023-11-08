إبراهيم عيسى: هدنة إنسانية قد تحدث في غزة بجهود مصرية وضغوط أمريكية

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الساعات الحالية ربما تثمر بجهود مصر وضغوط أمريكية وصلت مداها من المجتمع المدني الأمريكي الذي يرفض الهُراء من دعم وحشية إسرائيل لهدنة إنسانية، مشيرا إلى أن هناك مظاهرات تحمل عشرات ومئات الآلاف تعترض على السياسة الأمريكية في غزة.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه بسبب الضغوط والرأي العام الدولي والوساطات المصرية والعربية ربما تسفر عن هدنة إنسانية قصيرة أو طويلة تؤدي إلى إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات والشاحنات، فضلا على إمكانية عمل تبادل رهائن بحيث تفرج حماس عن رهائن تحمل الجنسيات الأخرى.

الشعب الفلسطيني

وأوضح إبراهيم عيسى، أن حركة حماس لن تنتهي وستبقى لأنها فكرة وحركة ودعوة ويموت مقاتلين ويأتي غيرهم، ولكن حماس تلعب دورا تخريبيا للقضية الفلسطينية ولا تضع الشعب الفلسطيني الذي يعاني في ذهنه ولا خططه.