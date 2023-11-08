مسؤولان أمريكيان كبيران يتوجهان لـ مصر لبحث توصيل المساعدات إلى غزة

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين أمريكيين كبيرين سيتوجهان إلى مصر لبحث توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن وكيلة الوزارة عزرا زيا والمبعوث الخاص للشرق الأوسط للقضايا الإنسانية ديفيد ساترفيلد سيجتمعان مع مسؤولين مصريين ومسؤولين من الأمم المتحدة في القاهرة لبحث تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها، أن زيا التي تركز على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ستسافر أولًا إلى باريس غدًا الخميس، حيث ستمثل الولايات المتحدة في مؤتمر إنساني دولي بشأن غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مسؤول حقوق الإنسان بالوزارة سيسافر إلى باريس والقاهرة ومدريد لإجراء محادثات حول الوضع الإنساني في غزة.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، أن الخارجية الأمريكية قالت إن مسؤول حقوق الإنسان بالوزارة يسافر إلى باريس والقاهرة ومدريد، اليوم الأربعاء؛ لإجراء محادثات حول الاستجابة الإنسانية في غزة وأمور أخرى.