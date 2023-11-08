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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شعبة الذهب: مد قرار الإعفاء من الضريبة ينعكس سريعا على السوق

الذهب
الذهب

علق نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب على  قرار مجلس الوزراء بشأن مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة.

وأوضح نادى نجيب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر قناة "دي إم سى"، أن قرار مد إعفاء واردات الذهب من الضريبة يساهم فى كمية المعروض فى الأسواق.

 تأثير القرار


وتابع سكرتير عام شعبة الذهب: أن تأثير القرار سينعكس على السوق سريعا لأن القرار صدر سابقا وتم تمديده.

وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بإعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخرى

إعفاء واردات الذهب إعفاءات الحلى والمجوهرات المجوهرات برنامج مساء دي إم سي

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