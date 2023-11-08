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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حسام صلاح: مستعدون لتقديم المساعدات والإسعافات لجرحى غزة

الدكتور حسام صلاح
الدكتور حسام صلاح

تشارك مستشفيات جامعة القاهرة، بالتنسيق مع مستشفيات محافظة شمال سيناء (بئر العبد، والعريش) في تقديم المساعدات والاسعافات الأولية للمصابين والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه ،  قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب، إن مشاركة أطباء قصر العيني تلعب دورا حاسماً فى تقديم المساعدات والإسعافات الأولية ومعالجة حالات الحوادث؛ نظرًا للظروف العصيبة التي تمر بها دولة فلسطين الشقيقة.

وأشار “ صلاح ” إلى أنه تم إعداد جداول الانتشار السريع والطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة لدعم المستشفيات الأخرى التي تحتاج إلى دعم خارج نطاق مستشفيات جامعة القاهرة وبالأخص مستشفيات محافظة شمال سيناء طبقا لتوجيهات رئيس الجامعة في هذا الشأن لهذه الإمدادات وزيادة التخصصات المطلوبة فى هذه الفترة الحرجة.

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جراح بقصر العينى مشارك بعلاج مصابي غزة لصدى البلد: الحالات خطيرة جدا

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إجراء 21 جراحة ناجحة بمستشفيات العريش وبئر العبد لمصابين من أبناء غزة

جامعة القاهرة 

صرح الدكتور محمد الخشت، أنه تم استدعاء عدد من الأطباء بمستشفيات قصر العيني لدخول أول فوج من سيارات الإسعاف داخل الشريط الحدودي عند معبر رفح؛ وعلى الفور تم الانتشار السريع وتم إرسالهم على مدار يومي الأربعاء والخميس 1 و 2 نوفمبر وكانو بكامل الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الحالات بكل تداعياتها.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الأطباء المشاركين من تخصصات التخدير، والعظام، والجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة التجميل، والقلب والصدر، والأشعة، وذلك لعلاج المصابين وإجراء العمليات فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها أشقاؤنا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب  الدكتور الخشت، عن ثقته فى أن تسهم هذه الخطوة فى توفير الرعاية الصحية للمصابين وتخفيف معاناتهم معربًا عن تضامن المجتمع المصري وجامعة القاهرة مع الشعب الفلسطيني فى مثل هذه الظروف  وذلك فى إطار الدور المجتمعي لجامعة القاهرة ودعم دور الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تأكيدًا لدور مصر العربي ودعم أشقائنا فى فلسطين.

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