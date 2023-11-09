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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المشوى؟

صدى البلد

الذرة الصفراء  مصدر غني ليس فقط بالنشويات والسعرات الحرارية ، وإنما مصدر غني بالعديد من الفيتامينات ، مثل : فيتامين A ، وفيتامين E وفيتامينات B مثل النياسين والثيامين .ومصدر للعديد من المعادن ، مثل : الحديد والمغنيسيوم والنحاس والفوسفور والزنك.


كما تعد غنية بالالياف الغذائية المفيدة جدا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي والوقاية من بعض مشاكله كالامساك والبواسير وسرطان القولون والمستقيم ، بالاضافة الى مضادات الاكسدة والتي قد يكون لها دور في الوقاية من الزهايمر وبعض انواع السرطانات

لذا نقدم لكم في هذا التقرير فوائد الذرة الصحية وفقا لموقع هيلثى…

اليكم اهم فوائد الذرة الصحية : 
1- مدرة للبول.
2- مفتتة للرمل والحصى.
3- تمنع الورم وإحتباس الماء بالجسم.
4- منشطة للجسم.
5- تمنع إلتهابات المثانة البولية.
6- تعتبر الذرة ملطفا ومنعما للجلد والبشرة.
7- تعالج آلام الروماتيزم وإلتهابات المفاصل.
8- تسكن الغثيان والإستفراغ.
9- ترفع الكوليسترول النافع في الجسم.
10- توصف الذرة لمرضى القلب لمنع النوبات وإنسداد الشرايين القلبية.
11- تمنع النزيف.
12- تخفض الذرة من مستوى السكر بالدم .

فوائد الذرة المشوى :

تفتت الحصوات وتعالج بالخشونة :
الذرة المشوية من الأطعمة اللذيذة التي يقبل على تناولها أشخاص كثيرون، وتتمتع الذرة المشوى بأنها من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية كالحديد والمغنيسيوم، والنحاس، والفسفور.

ومن وأهم الفوائد الصحية التي تدفعك إلى تناول الذرة المشوي :

⁦يمنع تكون الشحوم والدهون في الجسم

يساعد في علاج الأمراض الروماتيزمية، والتهاب المفاصل

يعالج الروماتويد والنقرس أيضا

يعالج خشونة الغضاريف

يخفف من الشعور بالقيء والغثيان

تساعد الذرة المشوى على إدرار البول

تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم

تفتت حصوات الكلى

تقي من مشاكل الإمساك والبواسير.

الإمساك والبواسير الامساك التهابات المثانة الذرة المشوية الذرة الصفراء الزهايمر السعرات الحرارية العديد من الفيتامينات سرطان القولون والمستقيم لذرة الصفراء

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