اقتصاد السعودية| وزير الطاقة يلتقي نظيره النيجيري لبحث أوضاع السوق البترولية

التقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أمس، وزير الدولة للموارد البترولية في جمهورية نيجيريا الاتحادية، هاينكن لوكبوبيري.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” جرى خلال اللقاء بحث أوضاع السوق البترولية واستقرارها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة.

ونظمت غرفة جدة أمس بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، فعاليات تتضمن مجموعة من اللقاءات وورش العمل لدعم وتمكين رواد ورائدات الأعمال التي تعد فرصة لرواد الأعمال لمقابلة عدد من المستشارين والاستفادة من خبراتهم.