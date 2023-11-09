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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين يعلق على قمة باريس: رايحين تعملوا إيه

تامر أمين
تامر أمين

استنكر الإعلامي تامر أمين ، دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد قمة " باريس" حيث يشارك فيها عدد من رؤساء دول العالم للوقوف على تطورات الأحداث الأخيرة في قطاع غزة.


وأوضح " تامر أمين " خلال برنامجه " آخر النهار، على فضائية" النهار "، أن القمة التي سوف تعقد غداً تحت اسم " الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأردف الإعلامي تامر أمين قائلا: العجب والذهول والاستغراب اللي جويا وصل لمرحلة مش عارف أعبر عنه، قائلا: هي الأوضاع الإنسانية اللي في غزة محتاجة تحقيق علشان نشوف الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت لمرحلة خطر ولا لسه .

ووجه تامر أمين رسالة للسياسيين في العالم قائلا: انتوا بتضحكوا علينا ولا فاكرينا عبط، لافتا إلى أن السياسية في العالم فاهمة إن الشعوب عبط علشان يصدقوا أي حاجة وخلاص. 
 
وقال تامر أمين ، أن زعماء العالم اللي عاملين القمة علشان يشوفوا الناس في غزة مالها وإيه اللي حصل معهم، مستنكرا عقد تلك القمة من الأساس.


ووجه تامر أمين رسالة لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون قائلا له : انتوا هتعملوا أي في القمة بتاعت بكره لو سمحتم .. وما المطلوب منها وما المرجو من هذه القمة الهامة.


واستطرد أمين أن قوى العالم الكبرى سوف تجتمع غدا في قمة باريس من أجل المناقشة حول الأوضاع التي يعاني منها قطاع غزة، لافتا إلى أن ملخص قمة غدا سوف يؤكد علي قلق المتواجدين في القمة من انهيار الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى أنهم يعربون عن قلقهم لما وصلت إليه الأوضاع في غزة خلال الشهر الماضي.

واستكمل تامر أمين، أن قادة قمة باريس سوف يتحدثون عن غضبهم الشديد بسبب الأوضاع الحالية في قطاع غزة ، والعمل على وصول وإدخال المساعدات الإنسانية لشعب غزة في أسرع وقت.

تامر امين قمة باريس ماكرون قطاع غزة غزة

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