ميدو يكشف تفاصيل مفاوضاته لضم نجم بيراميدز للزمالك

كشف أحمد حسام (ميدو) ، عن تفاصيل مفاوضاته للتعاقد مع الكونغولي فيستون مايلي وضمه للزمالك في بداية الموسم الحالي.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه تفاوض مع مايلي وقطع شوطاً كبيراً في الاتفاق معه خاصة أن المحامي الخاص به هو نفس المحامي بي.

وأشار إلى أن مايلي لاعب موهوب وتوصل له لاتفاق لضمه في الزمالك موضحاً أن اللاعب قال له بالحرف الواحد إنه ينفق على عائلة كبيرة تضم العديد من الأشخاص ولن يتحمل تأخير راتبه يوم واحد وهو ما أوقف التفاوض.