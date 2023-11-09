أسباب غير متوقعة تسبب فقدان الشهية عند الأطفال ..تعرفي عليها

فقدان الشهية عند الاطفال من أكثر المشكلات التي تتسبب في إصابة الأم بالقلق والتوتر، حيث تخشى على صحة أطفالها وتأثير رفضه للطعام على صحته العامة، وبالتالي تبحث الأم دائماً وباستمرار عن الأسباب المؤدية لحدوث ذلك محاولة تلاشيها، كما تبحث عن طرق للعلاج لمساعدة الطفل على تناول طعامه بشكل طبيعي وبالتالي يتمتع بصحة أفضل.

وفى هذا الصدد نقدم أعراض فقدان الشهية وأسبابه عند الاطفال.

،وفقالموقعkids health





أعراض التغذية الخاطئة منها مايلي:

اضطرابات البراز؛ الإمساك

المشاكل النفسية

الأمراض المزمنة

أمراض الجهاز الهضمي

التهاب المعدة, القرجة, أمراض الكبد و الأمعاء

ألم البطن

فقر الدم

نقص الفيتامين و الحديد

الأمراض الأخرى؛ النظام العصبي, نظام الدوران و التنفس.

أسباب فقدان الشهية:

قد تظهر العديد من المشاكل الصحية على شكل فقدان للشهية. تعمل الشهية كنوع من أنواع علامات الإنذار في عمر الطفولة.

تعرض الطفل لمشكلات نفسية، مثل الشعور بالخوف، القلق، التوتر، الاكتئاب.

ظروف أسرية سيئة تشعر الطفل بعدم الاستقرار، مثل فقدان شخص عزيز أو قدوم طفل جديد للأسرة.

إذا كان الطفل يمر بطفرات نمو أو أنه يدخل مرحلة عمرية جديدة.

مرحلة التسنين تفقد الطفل شهيته.

الإصابة ببعض الأمراض التي تؤثر على الشهية، من ضمنها الديدان المعوية، الإمساك،

الأنيميا، الحمى، الإسهال، الصداع، التهاب الحلق.

الإصابة بمرض فقدان الشهية العصبي.

التاريخ العائلي والوراثي من أسباب فقدان الشهية عند الاطفال .

تناول الطفل لبعض الأدوية التي تؤثر على الشهية مثل المضادات الحيوية.

ممارسة الطفل للرياضة دون تناول التغذية الصحية والفيتامينات.

انعدام ثقة الطفل في نفسه، وخوفه من زيادة الوزن.

وجود خلل في هرمونات جسم الطفل.

عدم تنويع الأم في الأطعمة المقدمة للطفل يصيبه بالملل ويرفض الطعام.

شعور الطفل بألم مزمن في المعدة نتيجة أمراض القولون.

إصابة الطفل بالتهاب اللوزتين والبرد والأنفلونزا واحيانا الصدفية عند الاطفال تفقده الرغبة في تناول الطعام.

اضطرابات الجهاز الهضمي، ووجود كسل في الأمعاء والإصابة بالغازات والإمساك.