أحدث موبايل فئة متوسطة من سامسونج.. بنفس مواصفات الهواتف الرائدة

أطلقت شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية هاتف Galaxy S23 FE في الهند الشهر الماضي، الذي تم تقديمه بخيارات ألوان Mint و Graphite و Purple، والآن أعلنت العلامة التجارية الكورية الجنوبية عن طراز إصدار خاص للهاتف، ويأتي بألوان جديدة وهما مدرجان على موقع الشركة الرسمي.

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يتضمن طراز الإصدار الخاص من Galaxy S23 FE خيارات ألوان Indigo و Tangerine، الأول له لون أزرق فاتح بينما يبدو الأخير أنه يحتوي على طلاء بني، و تحتوي الهواتف على إطار فضي.

يتوفر Galaxy S23 FE حصريًا للشراء من موقع Samsung الرسمي، يبلغ سعره 59،999 روبية (أي ما يعادل 22200 جنيه مصري ) و 64،999 روبية (أي ما يعادل 24 ألف جنيه مصري تقريبا )، مقابل 8 جيجا بايت + 128 جيجا بايت و 8 جيجا بايت + 256 جيجا بايت، ويبدو أن متغيرات الإصدار الخاص ستكون متاحة بكميات محدودة.

أما بالنسبة للمواصفات الأساسية ، فإن Samsung Galaxy S23 FE يحتوي على شاشة AMOLED ديناميكية مقاس 6.3 بوصة تحمل جودة عرض FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز، كما يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة والجهاز حاصل على شهادة IP68 لمقاومة الغبار والماء.

يتميز الهاتف الذكي بإعداد كاميرا ثلاثية مكدسة عموديًا تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ووحدة تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابكسل. ويعمل Galaxy S23 FE بمعالج Exynos 2200 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت وتخزين بسعة 256 جيجابايت.

إنه مدعوم بوحدة بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السلكي 25 وات والشحن اللاسلكي 15 وات. يتم شحن الجهاز بنظام التشغيل Android 13 OS مع 4 سنوات من تحديثات Android المضمونة.