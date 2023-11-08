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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الموبايلات أسعارها بتنزل .. أندرويد جديد للشباب تحت الـ 6000 جنيه

الموبايلات أسعارها
الموبايلات أسعارها بتنزل

ويكو، شركة فرنسية للهواتف الذكية، ولكن في الآونة الأخيرة، تطلق في الغالب نسخًا من هواتف هواوي في السوق الصيني، المنتج الأحدث يسمى Hi Enjoy 60s، وفي حين أنه ليس نسخة طبق الأصل من جهاز آخر، إلا أنه يأتي مع HarmonyOS.

يشبه Enjoy 60s هاتف Huawei Enjoy 60، الذي تم الإعلان عنه في النصف الأول من العام.

 يحتوي على شاشة LCD مقاس 6.75 بوصة مع شق على شكل دمعة لإيواء كاميرا بدقة 8 ميجابكسل ودقة 720 بكسل أساسية. الشريحة هنا هي Dimensity 700، مما يسمح بإمكانية الاتصال بشبكة الجيل الخامس 5G.

ثنائي الكاميرا في الخلف هما كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل.

الموبايلات أسعارها بتنزل..موبايل أندرويد جديد للشباب بأقل من 6000 جنيه

باعتباره جزءًا من نظام Harmony البيئي، سيتواجد Enjoy 60s بسهولة مع أي جهاز هواوي من خلال تطبيق AI Life.


تأتي بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم SuperCharge بقوة 22.5 وات، وهو معيار هواوي. تشمل الميزات الأخرى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، وإمكانية الاتصال المزدوج SA / NSA، ومقبس صوت 3.5 ملم.

تقدم Wiko هاتف Hi Enjoy 60s 5G باللونين الأسود والأبيض والأزرق. حذفت الشركة شعار W الخاص بها لصالح H الخاص بـ HarmonyOS في الخلف، والذي يتميز باللون الذهبي. مثل هواوي، لم تكشف هذه الشركة أيضًا عن ذاكرة الوصول العشوائي.

نحن نعلم أن هناك نوعين من السعات التخزينية، 128 جيجابايت و 256 جيجابايت. تبلغ الأسعار  (190 دولارًا أمريكيًا) أي أقل من 6000 جنيه مصري و  (220 دولارًا أمريكيًا) على التوالي، ويتوفر الهاتف للطلب المسبق في متجر Vmall عبر الإنترنت المملوك لشركة هواوي.

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