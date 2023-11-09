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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث ميزة في واتساب.. هتخفي كل معلوماتك عن اللي بتكلمهم

أحدث ميزة في واتساب
أحدث ميزة في واتساب هتخفي كل معلوماتك عن اللي بتكلمهم..الطري

تدعم أحدث إصدار من واتساب WhatsApp لنظامي التشغيل Android و iOS الآن إخفاء عنوان IP الخاص بك.

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، ستخفي هذه الميزة عنوان IP الخاص بك من الطرف الآخر في مكالمتك عبر خوادم WhatsApp وموقعك في العالم الحقيقي.

تضيف WhatsApp أيضًا ميزة خصوصية جديدة أخرى تسمح للمستخدمين بجعل صوت المتصلين غير المعروفين على هاتفك “صامت”، ستمنع هذه الميزة حتى هجمات القرصنة الإلكترونية الأكثر تعقيدًا على بيانات المستخدمين.

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لتفعيل ميزة Protect IP address in calls الجديدة ، ستحتاج إلى اتباع الخطوات التالية داخل تطبيق WhatsApp:

• اضغط على الإعدادات

• انتقل إلى الخصوصية

• حدد خيارات متقدمة

• اضغط على حماية عنوان IP في المكالمات

• ضع في اعتبارك أن عملية نقل مكالمتك عبر خوادم WhatsApp ستأتي على حساب جودة المكالمة المخفضة.

WhatsApp واتساب Android iOS Protect IP address in calls

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