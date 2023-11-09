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إلهام أبو الفتح
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منوعات

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

صدى البلد

منذ ظهورها الأول في ساحة الموسيقى، تميزت المطربة ونجمة البوب النرويجية الشهيرة أورورا بصوتها القوي وأغانيها المميزة التي تحمل رسائل قوية ومعاني اجتماعية. 

ومرة أخرى، لفتت أورورا الأنظار بإعلانها الأخير، حيث أعلنت عبر حسابها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي عن مقاطعتها لعدد من العلامات التجارية التي تدعم الاقتصاد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

مطربة شهيرة تعلن مقاطعة منتجات الاحتلال

نشرت أورورا منشورا تحت عنوان "يوم آخر بدون.."، حيث كشفت عن قرارها بمقاطعة عدد من العلامات التجارية التي ترتبط بدعم اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.

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 وأرفقت التغريدة بقائمة تضمنت عددًا من العلامات التجارية المشهورة، والتي ذكرت أنها تستخدم أرباحها لدعم النشاط الاقتصادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

أعربت أورورا عن قلقها العميق إزاء الوضع القائم في المنطقة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. 

واعتبرت أن دعم الشركات للاحتلال يساهم في تعزيز الاستمرارية الاقتصادية لهذه المستوطنات غير القانونية، ويعرقل الجهود الدولية لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة.

يعتبر إعلان أورورا هذه المقاطعة خطوة نحو الوعي والتحرك الفني في مواجهة الظلم والانتهاكات، حيث تتمتع الفنانة النرويجية بقاعدة جماهيرية كبيرة ومتابعة واسعة النطاق، ما يمنحها منصة قوية للتعبير عن قناعاتها والتأثير في الرأي العام.

من هي المطربة أورورا

تعد أورورا من الفنانين الذين يعتبرون التأثير الاجتماعي والسياسي جزءًا لا يتجزأ من دورهم الفني، وقد تميزت في أعمالها السابقة بالتعبير عن القضايا الاجتماعية والبيئية، وتسليط الضوء على الظلم والاستغلال. 

وبهذا القرار، تنضم أورورا إلى قائمة الفنانين والشخصيات العامة الذين يدعمون حركة مقاطعة إسرائيل اقتصاديًا وثقافيًا في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياساتها والعمل نحو تحقيق السلام والعدالة في المنطقة.

جدير بالذكر أن أورورا ليست الفنانة الوحيدة التي تعلن عن مقاطعة العلامات التجارية التي ترتبط بالاحتلال الإسرائيلي، حيث تزايدت حركة المقاطعة في الأيام الأخيرة، وشهدت تأييدًا من قبل العديد من الفنانين والنجوم العالميين. 

ويعتبر هذا النوع من الضغط الاقتصادي والثقافي واحدًا من الوسائل التي يمكن أن تؤثر في القرارات السياسية وتعزز التغيير المطلوب.

احتلال الاسرائيلي الاقتصاد الإسرائيلي الأراضي المحتلة

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