خبير سياسي: نظرة إسرائيل بشأن قطاع غزة شهدت تغيرا واضحا

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن الحرب ماتزال مستمرة في غزة حتى هذه اللحظة، وجرائم الحرب الإسرائيلية مستمرة، ولكن يُلاحظ أنه يوجد عدد من التغيرات التي بدأت تتبلور، وأحد هذه التغيرات هي تزايد الحديث عن ضرورة الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، وهو ما ناشدت به مصر من خلال موقفها، ورفضها لتهجير الفلسطينيين.

خبير سياسي يتحدث عن فلسطين

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "المشهد" المذاع من خلال قناة "تن"، أن الكثير من الجهود الإنسانية يمكن أن تتم داخل غزة في حال حدوث هدنة إنسانية أو وقف إطلاق نار، لافتا إلى أن الحديث الأمريكي سواء على لسان الرئيس الأمريكي أو وزير الخارجية أو رئيس الاستخبارات الأمريكية أنه لابد أن يكون هناك هدنة إنسانية على الأقل تتيح نقل الإمدادات لأهل غزة، وتتيح قدر من التبريد للحالة المشتعلة داخل غزة.

وتابع، أن على الرغم من أن نتنياهو يتحدث عن رفض وقف إطلاق النار، ألا أنه بدأ يربط المسألة ليس بتدمير حماس والبنية التحتية، وإنما بملف الرهائن، والإفراج عن الرهائن، وهذا تطور واضح في الموقف الإسرائيلي، وبدلا من الحديث عن القضاء على كافة مؤسسات والبنية التحتية لحماس بدأ يتحدث عن شخصيات معينة سوف تقوم إسرائيل باستهدافها، موضحا أنه ربما يكون هناك نافذة من المستقبل القريب أن تأتي الضغوط على إسرائيل بنتائج خلال الفترة المقبلة.