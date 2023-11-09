1491 جنيها لعيار 12.. أسعار الذهب اليوم 9 نوفمبر| اعرف عيار 21 بكام

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة ، كما أن البعض الاخر يتابع كل ما يتعلق بأسعار الذهب رغبة فى الاستثمار باعتبار المعدن الأصفر وسيلة تحوط أكثر أمان.

أسعار الذهب اليوم الخميس



وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,960 شراء 2,983

عيار 22 بيع 2,713 شراء 2,734

عيار 21 بيع 2,590 شراء 2,610

عيار 18 بيع 2,220 شراء 2,237

عيار 14 بيع 1,727 شراء 1,740

عيار 12 بيع 1,480 شراء 1,491

الاونصة بيع 92,056 شراء 92,767

الجنيه الذهب بيع 20,720 شراء 20,880

الكيلو بيع 2,960,000 شراء 2,982,857

وتحظي أسعار الذهب باهتمام للعديد من المواطنين سواء الراغبين تحديد الوقت المناسب للشراء من أجل الشبكة أو الاستثمار أو للراغبين في تحديد الوقت المناسب بالنسبة لهم من أجل البيع وتحقيق ربح .

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب حالة انخفاض طفيفة في ظل ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي، حيث تم تداول أسعار الذهب الفوري عند المستوى 1967 دولارا للأونصة بعد انخفاض محدود بنسبة 0.1% ليسجل انخفاض لليوم الثالث على التوالي.

ويستمر الدولار الأمريكي في التعافي منذ بداية الأسبوع ليزيد من الضغط السلبي على العملات والسلع في الأسواق المالية، فقد ارتفع مؤشر الدولار خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليسجل ارتفاع لليوم الثالث على التوالي ويسجل منذ بداية الأسبوع ارتفاع بنسبة 0.7%.

وجاء ارتفاع الدولار نتيجة تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي التي أشارت إلى أنه من المبكر إعلان البنك انتصاره على التضخم، وبالتالي لم يحن بعد الإعلان عن انتهاء عمليات تشديد السياسة النقدية، ليتسبب هذا في ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي.

من المتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا، في خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2024، مما يحد من أي مكاسب كبيرة على المدى القريب في الذهب.

وأشار البنك المركزي إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل أعلى لفترة أطول، ومن المرجح أن تظل أعلى من 5% حتى نهاية عام 2024.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمال بنسبة 15% تقريبًا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول شهر يناير، لكنها تتوقع احتمالًا بنسبة 20% أن التخفيضات قد تأتي في وقت مبكر من شهر مارس.