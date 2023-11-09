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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء سيد الجابري: الاحتلال الإسرائيلي ألقى كمية متفجرات على غزة تعادل قنبلة هيروشيما

غزة
غزة

قال اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ، إن كم المتفجرات التي القها الاحتلال الاسرائيلي  على غزة ضخم جدا ولم يحدث على مدار الحروب المدنية في اقتحام المدن ، موضحا أن كمية المتفجرات التي القيت على قطاع غزة حتى الان تعادل قنبلة هورشيما.

 

وتابع اللواء سيد الجابري ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن القصف الذي يتعرض له قطاع غزة غير مبرر وهمجي ويعتمد على كمية نيران عالية جدا لتدمير المنشأت والاحياء .

وتابع ، أن العدو فقد توازنه منذ السابع من اكتوبر ، وهو يوم غير من التكتيكات العالمية ، وغير من نظام الحروب ، والمقاومة الفلسطينية اذهلت العالم .

الاحتلال الاسرائيلي المقاومة الفلسطينية برنامج صباح الخير يا مصر قطاع غزة صباح الخير يا مصر توك شو

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