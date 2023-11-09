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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا السبب.. مدير مستشفى الصداقة التركي في غزة يعلن إغلاقها

صدى البلد

أفاد مدير مستشفى الصداقة التركي بغزة صبحي سكيك للتليفزيون العربي، اليوم الخميس، بإغلاق المستشفى بعد نفاد الوقود ومرضاها منتشرون في الملاجئ.


وصرح مدير مستشفى الصداقة التركي بغزة بأن مستشفى الصداقة أغلق تماما وتم نقل مرضاها إلى مستشفى دار السلام بسبب نفاد الوقود.
 

وأضاف مدير مستشفى الصداقة التركي  أن مرضى  السرطان يواجهون الموت في ظل نفاد شبه كلي للأدوية وغياب طواقم طبية.
 

ولفت مدير مستشفى الصداقة التركي إلى أن مرضى السرطان في غزة يواجهون الموت إن لم يتوفر العلاج لهم، مضيفاً أن معاناة المرضى والطواقم الطبية شديدة مع اكتظاظ المستشفيات.

اغلاق الطواقم الطبية المستشفيات صبحي سكيك مدير مستشفى الصداقة التركي مدير مستشفى

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