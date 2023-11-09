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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير استراتيجي: إسرائيل فشلت في الاقتحام البري والوصول لمقاتلي المقاومة الفلسطينية.. فيديو

قال اللواء طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ، إن الحرب بين الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين يعرف بالحرب الغير متماثلة والذي لا يقاس بمقارنة التسليح ولكن يقاس بامكانية وصول كل طرف بمراكز ثقل الطرف الاخر .

وتابع اللواء طيار هشام حلبي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن إسرائيل لا تستطيع حتى الان الوصول لمقاتلي المقاومة ، ومراكز الثقل عند الفلسطينيين انهم يقبلون بالتضحيات الضخمة .

وتابع " حلبي " ، أن الاحتلال الاسرائيلي فشل في الدخول البري ، وحتى الان لم يدخل سوا دخول محدود بالدبابات والمدرعات .

حذف جيش الاحتلال الإسرائيلي خبرا، نشره عبر موقعه الإلكتروني أعلن فيه توقف العمليات البرية في قطاع غزة، مستبدلا إياه بخبر آخر حول تواصل العمليات في القطاع.

 

الاحتلال الاسرائيلي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية اللواء طيار هشام الحلبي برنامج صباح الخير يامصر

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