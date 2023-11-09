خبير استراتيجي: إسرائيل فشلت في الاقتحام البري والوصول لمقاتلي المقاومة الفلسطينية.. فيديو

قال اللواء طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ، إن الحرب بين الاحتلال الاسرائيلي والفلسطينيين يعرف بالحرب الغير متماثلة والذي لا يقاس بمقارنة التسليح ولكن يقاس بامكانية وصول كل طرف بمراكز ثقل الطرف الاخر .

وتابع اللواء طيار هشام حلبي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى " ، أن إسرائيل لا تستطيع حتى الان الوصول لمقاتلي المقاومة ، ومراكز الثقل عند الفلسطينيين انهم يقبلون بالتضحيات الضخمة .

وتابع " حلبي " ، أن الاحتلال الاسرائيلي فشل في الدخول البري ، وحتى الان لم يدخل سوا دخول محدود بالدبابات والمدرعات .

حذف جيش الاحتلال الإسرائيلي خبرا، نشره عبر موقعه الإلكتروني أعلن فيه توقف العمليات البرية في قطاع غزة، مستبدلا إياه بخبر آخر حول تواصل العمليات في القطاع.