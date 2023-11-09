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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

صلاة واحدة تكتب لك عبادة 12 سنة وتغفر كل ذنوبك

صدى البلد

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن هناك صلاة لو أديتها فى هذا التوقيت كتبت لك 12 سنة عبادة وغفرت جميع ذنوبك. 

وأضاف "أبو بكر"، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن هناك صلاة تسمى صلاة الغفلة أو الأوابين وهي من 6 ركعات بين المغرب والعشاء من أداها كتبت له عبادة 12 سنة عبادة وغفرت جميع ذنوبه. 

وأشار إلى أن صلاة الغفلة تكون بين المغرب والعشاء وسميت بذلك لأن هذا الوقت الذي يغفل فيه الناس عن الصلاة لانشغالهم بأحوالهم سواء نائمون أو ينهون أشغالهم وأحوالهم، سميت أيضًا بصلاة الأوابين.

وتابع: أن أقلها ركعتين وأكملها 20 ركعة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 6 ركعات والدليل أورده الإمام الترمذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من صلى ست ركعات بين المغرب والعشاء كتبت له عبادة سنتي عشر سنة) أي 12 سنة. 

وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 20 ركعة، وسيدنا حذيفة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى الى العشاء وكان يقصد إنه صلى صلاة الغفلة أو صلاة الآوابين، قائلاً:" احرصوا على هذه الصلاة فهي مهمة جدا مش هتخرج منها مضرور". 

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صلاة الأوابين 

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الأوابين من قبيل المستحبات ويجوز صلاتها من جملة الصلوات المستحبات.

ما هي صلاة الأوابين 

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « كم عدد ركعات صلاة الأوابين؟»، إن الله عز وجل شرع للمسلم الكثير من النوافل التي يتقرّب بها إلى الله تعالى، ومن تلك الصلوات صلاة الضحى أو صلاة الأوابين، وقد جاءت تسميتها بأكثر من مسمى؛ للدلالة على مكانتها وفضلها الكبير عند الله سبحانه وتعالى.

وأشار إلى أن صلاة الأوابين 6 ركعات تصلى ما بين المغرب والعشاء هذا الوقت، فالوقت الذى بين المغرب والعشاء وقت غفله فلذلك جعل العلماء هذه الصلاة صلاة الأوابين.

صلاة الأوابين ثوابها بيت فى الجنة

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن صلاة الأوابين هي الصلاة النافلة التي يصليها المسلم بين المغرب والعشاء وهي 12 ركعة، لافتًا إلى أن المسلم الذي يصلي بين المغرب والعشاء 12 ركعة يكون ثوابه عند الله تعالى أن يكتب له بيتا في الجنة.

واستشهد “عاشور”، بالحديث الذى ورد عن سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "من صلى بين المغرب والعشاء اثنتى عشرة ركعة كتب له بيتا فى الجنة"، مضيفا أنها تصلى ركعتين ركعتين، لافتا أن من لا يستطيع أن يصلى 12 ركعة فليصل ثمان ركعات فمن لم يستطع فستة أو أربعة أو اثنان.

صلاة الأوابين ما هي صلاة الأوابين صلاة الآوابين ثوابها بيت فى الجنة

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