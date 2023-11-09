وضعهم بملحق منزله واستمتع بأموالهما.. بريطاني سرق والديه..وهذه عقوبته!

عاش جاري مانسيل وزوجته الثانية (ديان) أسلوب حياة مريح في إحدى الضواحي الراقية ببريطانيا، لكنهما حلما بعيش حياة أصحاب الملايين.

بأسلوب مراوغ، استطاع جاري مانسيل أن يحصل على توكيلًا قانونيًا من والديه لإدارة الشئون المالية الخاصة بهما، لكنه شرع بعد ذلك بالتعاون مع زوجته في نهب مدخراتهما التي وصلت إلى 117 ألف جنيه إسترليني وترك لهما 28 بنسًا فقط، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

نفذ الزوجان خططتهم من خلال بيع منزل والدي الزوج المتقاعدين بأقل من 100 ألف جنيه إسترليني حتى يتمكنا من الحصول على المال لدفع تكاليف التوسعة الفخمة لمعيشتهما.

جاري مانسيل وزوجته الثانية (ديان)

وجبات جاهزة هزيلة للأبوين وأخرى فاخرة له ولزوجته

وبينما كانا يقدمان وجبات جاهزة هزيلة للوالدين المسنين، اللذين كانا يعيشان حياة منعزلة تمامًا في ملحق المنزل، استمتع الابن مع زوجته بالحياة المرفهة على أموالهما.

ومن بين مظاهر الترف التي عاشوها، قضائهم إجازة لمدة 14 يومًا بقيمة 7900 جنيه إسترليني في جامايكا، مع شراء ملحق للمطبخ بقيمة 25000 جنيه إسترليني، وإجازة بقيمة 4000 جنيه إسترليني في الرأس الأخضر (دولة في إفريقيا)، حسبما استمعت إليه محكمة ليفربول كراون.

بالإضافة إلى ذلك، أنفقت السيدة مانسيل 9000 جنيه إسترليني على أعمال تجميل الأسنان واشترت 4 حقائب من ماركات تجارية شهيرة، بينما اشترى لها زوجها خاتمًا من الألماس بقيمة 3800 جنيه إسترليني.

زوجة غاري مانسيل

لقد أقاما أيضًا لفترة قصيرة في فنادق باهظة الثمن في يورك، وخلال استراحة لمدة يومين بقيمة 600 جنيه إسترليني، أنفقوا 245 جنيهًا إسترلينيًا على العطور.

عطلة في الكاريبي مقابل عطلة في مدينة محلية

وتفاخرا على وسائل التواصل الاجتماعي بقضاء العطلة في منطقة البحر الكاريبي، بينما عرضت السيدة مانسيل سيارة لاند روفر ديسكفري جديدة مع لوحة أرقام شخصية.

وخلال السنوات الثلاث والنصف التي عاشها الوالدان مع مانسيل وزوجته، كانت العطلة الوحيدة التي قضياها هي يومين في لاندودنو (منطقة بمقاطعة ويلز ببريطانيا)، ونادرا ما خرجا.

توفيت الوالدة إنيد مانسيل بشكل مأساوي منذ ذلك الحين، بينما شعر زوجها أنه لم يعد يريد أن يعيش بسبب خيانة طفلهم الوحيد لهم.

أمس، تم معاقبة الابن وزوجته بالسجن لمدة ست سنوات، وقال القاضي ديفيد سوينرتون إنهم نفذوا "أبشع أساليب للجشع والغرور والأنانية حتى تتمكن من العيش بأسلوب حياة يفوق إمكانياتك بكثير".