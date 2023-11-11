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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصري للدراسات الاستراتيجية يكشف جهود مصر الدبلوماسية لوقف الحرب في غزة|فيديو

غزة
غزة

قال محمد مرعي مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك أكثر من مسار للتحركات المصرية لمساندة قطاع غزة، ومنها المسار السياسي والجهود الدبلوماسية في الحديث عن وجود وساطة مصرية تهدف للوصول إلى هدنة انسانية مقابل الافراج عن الرهائن .

وأضاف محمد مرعي ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية " القناة الاولى"، أن مصر تسعى لهدنة إنسانية لمدة أيام لتخفف من الصراع الحالي، مشيرا إلى أن مصر تكثف جهودها في الاتصال مع كافة الاطراف المعنية بمجريات الصراع.

وأشار إلى أن ، مصر حذرت من استمرار هذا الصراع لانه سيؤدي إلى خلق صراعات خطيرة اخرى بالاقليم ، ولازالت الاشتباكات بين حزب الله وإسرائيل طبيعة إلى الآن .

المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية برنامج صباح الخير يا مصر غزة المرصد المصري توك شو

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