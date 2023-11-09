حملة السيسي: لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية ولم تطرح الفكرة نهائيا

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: “ وضعنا خط فاصل بين نشاط المرشح عبد الفتاح السيسي ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ونحن لا نتدخل في الأنشطة السياسية والحكومية”.

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الرسمية للمرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي: “فيما يتعلق بإمكانية تأجيل الإنتخابات، فلا مجال لتأجيل الإنتخابات الرئاسية”.

وتابع: “ لا مجال لتأجيل الإنتخابات الرئاسية ، لا من الناحية الدستورية والقانونية والواقعية وليس لدينا ما يدعو الى تأجيلها والله أنعم علينا بالأمن والأمان والأمن مستتب ولا مجال لطرح فكرة تأجيل الإنتخابات".