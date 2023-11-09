محمود فوزي: تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية جائز إن كانت البطاقة منتهية

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أن تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية جائز إن كانت البطاقة غير سارية، وفقا لما قررته الهيئة الوطنية للانتخابات على موقعها الرسمي.

وقال المستشار محمود فوزي، خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الحملة تتبنى رؤية طموحة تحمل الكثير من الأمل وتتطلب كثيرا من العمل، وسوف تقوم يوم السبت بعرض نشاطها على صفحتها الرسمية.

وأضاف أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية، لا من الناحية الدستورية ولا القانونية والواقعية.